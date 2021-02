Ein technischer Defekt sowie eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe waren mutmaßlich die Ursachen dafür, dass es am Wochenende in zwei Wohnhäusern in St. Wendel gebrannt hat.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Leitersweiler zu einem Brand gekommen. Beim Spielen hatten zwei Kinder im Haus eine Rauchentwicklung festgestellt. Als sie nachschauten, entdeckten sie einen brennenden Gefrierschrank. Gemeinsam mit den Eltern konnten sie nach erfolglosem Löschversuch die stark verqualmte Wohnung verlassen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, festigte sich der Verdacht, dass ein technischer Defekt im Gefrierschrank wohl zu dem Feuer geführt hat.

Badezimmer in Flammen

Am Samstagnachmittag war die Feuerwehr in St. Wendel-Remmesweiler gefordert. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Bewohner wach geworden und hatte feststellen müssen, dass sein Badezimmer brannte. Wie sich zeigte, war eine Zigarettenkippe im Wäschekorb gelandet. Die Räume war nicht mehr bewohnbar.