In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße auf. Gegen 4.20 Uhr meldete eine Spaziergängerin in Höhe des ehemaligen Elektromarktes einen aufgebrochenen Automaten. Die Polizei stellte fest, dass dieser wohl mittels Seil und Zugfahrzeug aufgerissen wurde. Die Geldkassette war verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.