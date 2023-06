Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in der Hollerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und dabei vollständig zerstört. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten umherfliegende Teile zudem ein in der Nähe geparktes Fahrzeug. Angaben zu möglichem Diebesgut sowie der Schadenshöhe können den Beamten zufolge noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.