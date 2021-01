Ein bislang unbekannter Täter hat durch eine Sprengung versucht, an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Automat, der an der Rückseite eines Fitnessstudios angebracht war, dabei aus der Verankerung gerissen und fiel zu Boden. Anschließend habe der Täter offenbar versucht den Automaten aufzuhebeln. Bislang sei aber nicht bekannt, ob Teile des Inhaltes entwendet wurden. Bereits im Dezember 2020 hatte die Polizei einen Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten im Bereich der Bahnhofstraße aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06382 9110 bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden.