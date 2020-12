Ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße ist erneut von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Am frühen Mittwochmittag entdeckte ein Paketzusteller den massiv beschädigten Automaten auf einem Feldweg zwischen Oberweiler-Tiefenbach und Einöllen. Durch die Polizei kann der ursprüngliche Standort des Automaten schnell ermittelt werden. Dieser hing bis zu seinem Verschwinden in der Bahnhofstraße in Wolfstein. Der Automat war bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag Ziel von Aufbrechern. Blieb es da noch bei einem erfolglosen Versuch, so wurde diesmal der gesamte Automat leergeräumt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.