Unbekannte haben eine Seitenscheibe an einem Firmenbus eingeschlagen und zwei Päckchen Zigarretten entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug vor einer Lagerhalle in der Saarstraße am Ortsausgang in Richtung Wiesweiler. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Saarstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.