Im Zuge der Stadtsanierung will Wolfstein nicht nur etliche Projekte angehen, um die Attraktivität der Kommune zu steigern. Es sollen zudem weitere Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Dazu wurde nun eine Stellplatzanalyse in Auftrag gegeben.

Stadtbürgermeister Herwart Dilly berichtet, dass vorrangig im Stadtzentrum Parkplätze fehlten und die städtischen Möglichkeiten erschöpft seien. Heißt: Muss ein Unternehmen Stellplätze ausweisen, so kann die Stadt momentan nicht aushelfen. Auch in Richtung Bahnhof werde es häufig schwierig, einen Parkplatz zu finden.

Die Stadt will diesbezüglich Abhilfe schaffen. Für den ersten der drei geplanten Bauabschnitte „Brückengärten“ liege ein Angebot vor. Die für die Maßnahme benötigten Grundstücke seien bereits zu großen Teilen in städtischem Eigentum, mit weiteren Grundstückseigentümern habe Dilly bereits gesprochen. Der erste Abschnitt umfasse den Einfahrtsbereich an der B270 in die Bahnhofstraße sowie die in dem Bereich vorhandene Freifläche. Durch den Abriss des Anwesens Bahnhofstraße 2 könnten hier Parkplätze entstehen.

Aus der durch den Abriss freigelegten Scheune sollte ursprünglich eine Marktscheune werden, die als multifunktionaler Veranstaltungsort dienen sollte. Dieser Plan sei jedoch gescheitert – der Besitzer wolle das Anwesen nicht verkaufen. Der Stadtbürgermeister versichert, dass für den ersten Bauabschnitt ansonsten keine weiteren Probleme erwartet werden.