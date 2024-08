Nach einer Unfallflucht in der Schloßgasse am Freitagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen dort auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie laut Polizei, dass an der Fahrerseite ein Unfallschaden war. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen, denen etwas aufgefallen ist. Hinweise an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110.