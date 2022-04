Unbekannte haben am Montag zwischen 13 und 22.40 Uhr den Katalysator eines VW Bora gestohlen. Das Fahrzeug war laut Mitteilung der Polizei in der St. Wendeler Straße in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses abgestellt. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.