Betrunken einen Unfall gebaut und dann geflüchtet ist ein 45 Jahre alter Autofahrer am Montagabend in Schellweiler. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Auto in der Hauptstraße unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Metallgeländer zusammenstieß. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 45-Jährige, bei dem später Alkoholkonsum nachgewiesen werden konnte, davon. Allerdings konnte der Unfallverursacher dank Zeugenaussagen ermittelt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.