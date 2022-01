Ein bislang Unbekannter hat sich am Dienstag als Tankbetrüger herausgestellt. Wie die Polizei mitteilt, betankte der Mann gegen 17 Uhr seinen blauen Opel Corsa an der Aral-Tankstelle in Konken. An dem Fahrzeug seien keine Kennzeichen angebracht gewesen. Im Anschluss fuhr er davon, ohne zu bezahlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich zum Tatzeitpunkt weitere Personen auf dem Tankstellengelände aufgehalten. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.