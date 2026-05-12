Ein Junge hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt. Der Zehnjährige fuhr am Freitag, 8. Mai, gegen 17 Uhr auf dem Radweg zwischen Jugendtreff und Glanbrücke. Ein entgegenkommender Radfahrer hielt an einer Engstelle, um Platz zu machen, wie die Polizei mitteilt. Dabei sei das Kind zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Der andere Radfahrer sei in Richtung Bedesbach weitergefahren. Die Polizei bittet den sportlich wirkenden Mann, sich mit der Polizeiinspektion Kusel, 0631 36914499, pikusel@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen sollen sich dort melden.