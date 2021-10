Ein über Nacht am Tennisplatz in Hinzweiler abgestellter Seat Ibiza ist vermutlich von einem ausparkenden Auto beschädigt worden, wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtet. Links hinten ist das weiße Auto zerkratzt und stark eingedrückt. Es war am Sonntagabend von der Fahrerin auf dem Parkplatz „In der Au“ abgestellt worden. Am Montagmorgen bemerkte sie den Schaden. Die Polizei sucht den Verursacher, der weggefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er fuhr ein dunkles Auto. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist erreichbar unter der Telefonnummer 06382 9110.