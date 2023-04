Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer gemeldet, der zwischen 19 und 20 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Wie die Polizei mitteilt, gab die Zeugin an, auf den grauen Hyundai Tucson aufmerksam geworden zu sein, weil er deutliche Schlangenlinien fuhr und dabei immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Auf seiner Fahrt von Altenglan über Rammelsbach nach Haschbach seien insbesondere der Fahrer eines roten Autos und eines weißen Kleintransporters gefährdet worden. Sie hätten der Zeugin zufolge ausweichen müssen. Die ausgerückten Einsatzkräfte ermittelten nach Angaben der Polizei einen 64-jährigen Saarländer als Tatverdächtigen, den sie einer Kontrolle unterzogen. Ein Atem-Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Betrunkenen gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden. Die Bitte richtet sich den Beamten zufolge insbesondere auch an den Fahrer des roten Autos und des weißen Kleintransporters.