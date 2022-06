Ein 18-Jähriger hat am Wochenende die Kerwe in Rammelsbach etwas zu intensiv gefeiert und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten wurden in der Nacht zum Sonntag wegen eines Körperverletzungsdelikts verständigt. Vor Ort beleidigte der 18-Jährige die herbeigerufene Streife „mehrfach öffentlichkeitswirksam“, heißt es im Polizeibericht. Zeugen der Äußerungen sollen sich b mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.