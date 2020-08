Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die zur Aufklärung einer Unfallflucht beitragen können. Wie die Ordnungshüter berichten, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Saarpfalzstraße einen Wagen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.