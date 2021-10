Bislang unbekannte Täter sind in der Wahrbachstraße in St. Julian in das alte Stellwerk an der Draisinenstrecke eingebrochen. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen Anfang September und Samstag, 16. Oktober, ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.