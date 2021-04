Der Breitenbacher Gemeindewald soll zertifiziert werden. Mit dem PEFC-Label (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) werde dem Forst nachhaltige Waldbewirtschaftung attestiert, ein Kriterium, das auf dem Holzmarkt eine immer größere Rolle spiele, informierte Ortsbürgermeister Johannes Roth in der jüngsten Sitzung. Zudem ist das PEFC-Label Voraussetzung , um aus dem 500 Millionen Euro starken Konjunkturprogramm des Bundes Geld für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung beantragen zu können. Breitenbach winkten Fördermittel in Höhe von 100 Euro pro Hektar, also insgesamt 21.400 Euro.

Roth zeigte sich erstaunt darüber, dass die Südkreis-Gemeinde über gar kein Zertifikat verfüge. Er erfahren habe, dass dies im November 2015 gekündigt worden sei. Der ehemalige Ortsbürgermeister Jürgen Knapp (WG Grünspecht) erinnerte sich daran, dass das Forstamt ihm seinerzeit erklärt habe, die Gemeinde könne sich das Zertifikat sparen; es bringe keine Vorteile, eher sogar Nachteile. Ein Ratsbeschluss über die Kündigung liegt indes nicht vor.