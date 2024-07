Der vor rund acht Wochen von Vandalen zerstörte Automat in der Ortsmitte Kreimbach-Kaulbach, an dem sich die Einwohner rund um die Uhr unter anderem mit Fleisch- und Wurstwaren versorgen können, soll instand gesetzt und wieder in Betrieb genommen werden. Das hat der scheidende Ortsbürgermeister Werner Gillmann zuletzt dem Gemeinderat mitgeteilt. „Allerdings will der Betreiber den Schaden erst reparieren, wenn die Versicherung das Geld überwiesen hat. Immerhin kostet die Reparatur um die 3000 Euro“, sagte Gillmann, dem es wie den Ratsmitgliedern unverständlich ist, dass man selbst in einem Dorf mit nur etwas mehr als 700 Einwohnern mit einer solchen Zerstörungswut konfrontiert werde.