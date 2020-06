2,4 Millionen Euro würde es kosten, würde die Glantalschule so umgebaut, dass sie eine dreigruppige Kinderkrippe aufnehmen kann. Ob daraus allerdings etwas wird, nachdem Glan-Münchweiler selbst lieber den bestehenden Kindergarten erweitern will, ist mehr als fraglich.

Glan-Münchweiler ist, wie es Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm im Rat salopp formulierte, „aus der Nummer raus“. Im Klartext: Die Ortsgemeinde will sich nicht an einer dreigruppigen Kinderkrippe beteiligen, die Kinder aus den umliegenden Orten aufnehmen würde.

Eine solche Lösung streben Matzenbach und Rehweiler an. Der Ortsgemeinderat von Steinbach favorisiert eine Erweiterung des eigenen Gebäudes an. In Henschtal ist noch keine Entscheidung gefallen. Die dortigen Kinder besuchen die Kita in Steinbach. Und Quirnbach, schon in der bestehenden Kita Kooperationspartner von Glan-Münchweiler, wird sich voraussichtlich dem Votum des Nachbarn anschließen. Das ist der momentane Sachstand.

Unabhängig von der Uneinigkeit der Ortsgemeinden: Allein schon die schieren Kosten machen das Projekt unwahrscheinlich, das vom Jugendamt angestoßen worden war. 2,4 Millionen Euro würde es kosten, die Glantalschule für eine solche zentrale Einrichtung umzubauen. Das hat eine Machbarkeitsstudie der Verbandsgemeinde ergeben, wie Grimm sagte.

Glan-Münchweiler hat daher eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben: was es kosten würde, die eigene Kita „Pfiffikus“ umzubauen und zu erweitern, damit dort eine vierte Gruppe unterkommen kann. Diese, gefertigt vom Lemberger Architekturbüro PTI, liegt inzwischen vor. Ergebnis: Umbau und Umstrukturierung für einen vierten Gruppenraum würde rund 420.000 Euro kosten. Damit könnten künftig 80 Kinder in der Kita betreut werden. Derzeit besuchen rund 60 Kinder die Einrichtung.

Problem: Zuschüsse

Allerdings wird es laut Grimm schwierig, für einen solchen Umbau Fördermittel zu bekommen. Denn inzwischen würden nicht mehr automatisch Baukosten für weitere Gruppen bezuschusst. Sondern es gebe nur Geld, wenn mit Um- oder Anbau tatsächlich weitere Kinder betreut werden könnten. Allerdings habe Glan-Münchweiler schon seit Jahren eine Betriebserlaubnis für 75 Kinder. Folglich seien die jetzigen Pläne voraussichtlich nicht förderfähig.

Grimm hofft nun auf Geld vom Bund. Allerdings bringe das Bundeskabinett erst in den nächsten Tagen im Zuge des Konjunkturförderprogramms einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg. Um keine Zeit zu verlieren, haben die Gemeindevertreter ihren Ortsbürgermeister mit einem Beschluss ausgestattet, dass er, wenn die Fördermodalitäten geklärt sind, das Büro PTI mit einer Entwurfsplanung beauftragen darf.