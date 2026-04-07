Auf der Burg Lichtenberg entführt ein Fotoshooting von Hans Herzer und Freunden in vergangene faszinierende Welten. Zuschauer sind willkommen.

In Kleidung der Tudorzeit, mit Landsknechten und schottischen Kriegern erwacht die Geschichte zum Leben und lässt die Farben, Stoffe und Traditionen dieser bewegten Epoche eindrucksvoll sichtbar werden, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung Kusel. Das Mittelalter-Fotoshooting Mitte April verbinde historische Authentizität mit künstlerischem Anspruch und schaffe eindrucksvolle Bilder, die Geschichte fühlbar machen. Die Fotos werden „eine Hommage an die Handwerkskunst der Schneider und die Tapferkeit der damaligen Soldaten – ein visueller Schatz für alle Liebhaber historischer Kostüme und lebendiger Geschichte“.

Die „Zeitreise“ am Samstag, 18., und Sonntag, 19. April, biete eine lebendige Darstellung der europäischen Kultur des 15. und 16. Jahrhunderts. Die mittelalterlichen Mauern der Burg Lichtenberg bildeten dabei eine eindrucksvolle Kulisse, um die Atmosphäre jener Zeit einzufangen. „Burgherr“ Andreas Rauch von der Kreisverwaltung ergänzt auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Beim Fotoshooting darf jeder zuschauen. Von 10 Uhr bis in den Abend hinein werden Fotos geschossen.“ Sicherlich, so Rauch, gibt es auch Gelegenheit, selbst das ein oder andere Foto mit Gewandeten zu machen. Allerdings: „Es werden keine Kostüme zum Verleihen angeboten.“