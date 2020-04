Autohäuser, Reifenhändler und Werkstätten geben grünes Licht für die Sommerbereifung. Engpässe bei Reifen, Felgen und dergleichen gebe es nicht; Montagen könnten wie gehabt durchgeführt werden.

Aufgrund von geänderter Logistik könnten sich allerdings die Materiallieferungen der Großhändler sowie die Terminvergabe um ein, zwei Tage verschieben. Ansonsten gehe alles seinen gewohnten Gang, sagen Uwe Frank vom Autohaus Porcher in Wolfstein und Marco Kehrt vom Kfz-Meisterbetrieb Kehrt in Altenglan.

Auch beim Reifenhändler Euromaster in Kusel, im Autohaus Wunn in Waldmohr oder im Autohaus Sydow in Lauterecken, seien Materialversorgung und Service sichergestellt, teilt das Personal auf Anfrage mit.

„Wir sind hochmotiviert, was auf unser gutes Team und unseren zuverlässigen Großhändler zurückzuführen ist. Reifen und Räder sind problemlos lieferbar – egal ob für Schubkarren, Autos oder Ackerschlepper“, sagt Michael Wirth, Inhaber von Reifen Wirth aus Kusel.