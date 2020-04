In Rheinland-Pfalz sind sie – noch – nicht Pflicht, in vielen anderen Gegenden schon: Masken, um Mund und Nase zu bedecken. Doch auch bei uns wird das Tragen empfohlen – beispielsweise beim Einkauf, in Bus und Bahn, um sich und andere vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Nachdem Masken immer noch Mangelware sind, sind viele dazu übergegangen, selbst welche zu nähen oder genähte zu kaufen.

Wir fragen RHEINPFALZ-Leserinnen und Leser: Haben Sie originelle, witzige, schöne oder praktische Masken und wollen sie anderen zeigen? Dann schicken Sie ein Foto und ein paar Zeilen zu der Herstellung oder der Herkunft der Masken – entweder per Facebook oder an redkus@rheinpfalz.de