Im Neubaugebiet „Auf dem Flur“ sind alle 20 Grundstücke verkauft und bis auf eines auch bebaut. Laut Ortsbürgermeister Ralf Lukas haben weitere junge einheimische Familien bei ihm nachgefragt, ob Bauland erschlossen werde, damit sie ein Eigenheim darauf errichten könnten. Der Rat beschoss daher bei seiner Sitzung am Dienstagabend die Erweiterung. Ursprünglich war geplant, Richtung Welchweiler zu vergrößern. Doch das Gelände, das im Flächennutzungsplan als Bauland vorgesehen ist, gehört einem einzigen Besitzer, der nicht verkaufen will. Nun soll das Gelände neben dem bestehenden Neubaugebiet in Richtung Bedesbach erschlossen werden. Laut Ortsbürgermeister handelt es sich um eine Fläche von 8000 Quadratmetern, auf denen etwa zehn Eigenheime entstehen könnten. Wiederum gehört das künftige Bauland nicht der Ortsgemeinde. Doch Lukas versicherte, dass der Eigentümer sich bereit dazu erklärt habe, zu verkaufen. Nach Fertigstellung des Planes rechnet Lukas, „wenn es gut läuft“, dass die Baugrundstücke im vierten Quartal 2022 verkauft werden können.