Die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Kusel verlangsamt sich gering. Am Montag meldete das Gesundheitsamt zehn neue Infektionen.

Am Sonntag waren es 21. Allerdings wurden am Wochenende auch in der Fieberambulanz keine Speicheltests genommen. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner aus den vergangenen sieben Tagen, steigt von 119,6 auf 129,6. Bislang gab es 284 Erkrankte im Kreis. Davon sind drei Menschen verstorben und 144 als geheilt aus der Quarantäne entlassen worden.

Gremien tagen weiter

Sitzungen von Gremien der Kreis- und der Verbandsgemeindeverwaltungen finden weiterhin statt. Allerdings gibt es Auflagen, unter anderem zum Mindestabstand, der Maskenpflicht und der Belüftung. Die Gemeindeordnung erlaubt es auch bei Naturkatastrophen und in „außergewöhnlichen Notsituationen“ Beschlüsse im elektronischen Umlaufverfahren oder per Video- und Telefonkonferenz zu fassen. Beim Umlaufverfahren darf kein Ratsmitglied widersprechen. Eine Video- oder Telefonabstimmung setzt eine vorherige Zwei-Drittel-Mehrheit der Ratsmitglieder voraus und die Zustimmung der Kommunalaufsicht.