Am Dienstag plus fünf, am Mittwoch plus zehn – die Anzahl der Corona-Infizierten geht auch im Kreis Kusel weiter nach oben.

208 positive Tests hat der Kreis bislang gezählt. Trotzdem ist der Inzidenzwert (die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage) von 57 auf 55,5 leicht gefallen, weil 14 Erkrankte aus der Sieben-Tages-Frist gefallen sind.

Auch in Kusel fällt es dem Gesundheitsamt zunehmend schwerer, die Kontakte nachzuvollziehen. „Bei rund 50 Prozent der Fälle lässt sich nicht mehr ermitteln, wo sich die Leute infiziert haben“, berichtet Andrea Missal, die Leiterin des Gesundheitsamtes. Zum Teil handele es sich um Urlaubsheimkehrer aus dem In- und Ausland, aber es gebe auch berufliche und private Treffen. Missal will auf keinen Fall die Kontaktverfolgung einstellen und ist froh über die Unterstützung von Bundeswehrsoldaten, die derzeit aushelfen. Es gebe Erkrankte, die zwischen 30 und 40 Kontaktpersonen angeben würden.

„Das Virus schnell eindämmen“

Landrat Otto Ruby ruft alle Bürger dazu auf, die nächsten Tage Kontakt-Tagebücher zu führen: „Das ist eine sehr effektive Methode, um selbst nachvollziehen zu können, wen man wo getroffen hat.“ Er mache das selbst auch. Konkrete Angaben machen zu können, sei im Falle einer Infektion ein ganz wichtiger Baustein, um das Virus schneller einzudämmen.

Die bereits beschlossene Allgemeinverfügung des Landkreises wird doch nicht erlassen, weil sie sich bereits überholt hat. „Alles was wir machen wollten, hat das Land mit restriktiveren Maßnahmen bereits übertroffen“, begründet Rubly. Er wolle nun abwarten, was Bund und Land die kommenden Tage beschließen und voraussichtlich am Freitag in einem Pressegespräch die eigene Linie präsentieren.

Die zehn Neuinfizierten verteilen sich auf alle drei Verbandsgemeinden: Oberes Glantal (4), Kusel-Altenglan (4) und Lauterecken-Wolfstein (2).

In Kaiserslautern verstorben

Die am Dienstag verstorbene Person aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gehörte nach RHEINPFALZ-Informationen „einem gesetzteren Alter an“. Sie verstarb im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und ist der zweite Todesfall aus dem Kreisgebiet. 141 infizierte Personen sind als geheilt aus der Quarantäne entlassen worden.

Ab Donnerstag ist die Fieberambulanz am Haus der Jugend wieder täglich geöffnet von 17 bis 18 Uhr, bislang hatte sie nur montags, mittwochs und freitags in der Zeit geöffnet. Am Montag kamen 143 Personen zum Test, der entweder durch Überweisung von Gesundheitsamt oder eine Arztpraxis möglich ist.

Corona-Sprechstunden

Die Corona-Praxis der niedergelassenen Ärzte im Katharina-von-Bora-Haus am Kuseler Marktplatz gibt es nicht mehr. Drei Praxen bieten aber spezielle Corona-Sprechstunden an:

Christiane Leyser/Elena Jung, Am Hofacker 22, Kusel

Diethelm Kraus, Glanstraße 48, Schönenberg-Kübelberg

Valeska Neudert-Heil, Glanstraße 1, Glan-Münchweiler.

Um die Sprechstunden besuchen zu können, ist eine vorherige Terminabsprache erforderlich.