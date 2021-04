Mit Doppelstabmatten sollen je ein Haus in der Hauptstraße und in der Dittweilerstraße gesichert werden.

Bei seiner Sitzung am Montagabend vergab der Ortsgemeinderat den Auftrag an den günstigsten Anbieter, eine Firma aus Bruchmühlbach-Miesau. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt knapp 5300 Euro. Voraussichtlich in der zweiten Juli-Hälfte wird der Zaun montiert. Notwendig ist er, um möglichen Erdabstürzen vorzubeugen, die sich aus dem Höhenunterschied an den Grundstücken von 1,80 bis zwei Metern ergeben.

Die Firma hat außerdem den Auftrag erhalten, das Bauhofgebäude einzuzäunen. Dafür muss die Gemeinde knapp 2750 Euro berappen. Ortsbürgermeister Volker Kost freut sich, „dass wir die Montage des Zauns in Eigenleistung erbringen können“. So spare die Gemeinde immerhin 950 Euro.

Die Pflasterarbeiten, die jetzt ursprünglich für einen Teil der Schulstraße vorgesehen waren, werden nach Willen des Rates zurückgestellt. Grund sind nicht zuletzt die von der beauftragten Firma veranschlagten Kosten in Höhe von gut 3600 Euro. Um die Ausgaben zu reduzieren, schlug der Ortsbürgermeister vor, diese Aufgabe zusammen mit der geplanten Sanierung des Seitenwegs zur Kita und der Fläche vor der katholischen Kirche zu erledigen. Für diese Vorhaben stehen Haushaltsmittel von 31.000 Euro zur Verfügung. Korst ist sich sicher, „dass wir auf diese Weise günstiger fahren werden“.