Ein Unbekannter hat mit seinem Auto in der Höhstraße einen Zaun beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr in Höhe des Anwesens 92. Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.