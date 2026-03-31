Mit seiner Show „Las Vegas Illusions“ kommt Zauberer Maxim Maurice nach Kusel. Der 36-Jährige, der eigentlich Philipp Daub heißt, hat Susanne Cahn einiges verraten.

Herr Maurice, Sie stammen aus Saarlouis und gastieren nun erstmals in Kusel. Wie sind Sie denn zum Zaubern gekommen?

Mit acht Jahren habe ich mit dem Zaubern begonnen, nachdem mich eine Show von Hans Moretti so begeistert hatte, dass ich es auch lernen wollte. Zauberer ist ja kein Ausbildungsberuf, man muss es sich selbst erarbeiten, beispielsweise in Kursen. Vor 20 Jahren bin ich erstmals unter meinem Künstlernamen Maxim Maurice aufgetreten. Wir feiern also ein Jubiläum.

Und Zauberer ist inzwischen Ihr Hauptberuf? Anstelle eines Diploms gibt es Auszeichnungen ...

Ja. Nach dem Abitur habe ich Veranstaltungskaufmann gelernt. Seit 2011 bin ich hauptberuflich mit meiner Frau Jennifer Martinez auf Tour. In der Sparte Großillusionen bin ich Deutscher Vizemeister der Zauberkunst.

Wo treten Sie überall auf? In Kusel ist es ja eine Premiere ...

Wir sind mit unserem Team vor allem im Südwesten unterwegs, aber auch bundesweit. Und international: zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen.

Zerschneiden Sie denn auch Frauen und zaubern weiße Kaninchen aus dem Zylinder?

Mit Tieren arbeite ich nicht. Aber, um beim Klischee zu bleiben, ja, wir präsentieren auch die großen Illusionen, wo zum Beispiel jemand durchbohrt oder zerteilt wird. Das Programm bietet eine enorme Bandbreite. Es gibt Kartentricks, wir werden die Lottozahlen voraussagen und eine Zuschauerin in der Luft schweben lassen. Es wird humorvoll, die Leute sollen Spaß haben und staunen. Es ist ein Programm für die ganze Familie – vom Kind bis zum Senior.

Apropos Staunen: Hat denn schon mal etwas nicht funktioniert?

Menschen machen auch Fehler, manchmal hakt auch die Technik, aber glücklicherweise sind wir bisher verschont geblieben. Und wenn, dann sorgen wir dafür, dass die Zuschauer es nicht merken.

Verraten Sie auch Tricks?

Oh, nein! Die bleiben natürlich geheim, das ist unser höchstes Gut. Aber die Menschen dürfen rätseln!

Gibt es ein besonderes Ritual, wie Sie sich auf eine Show vorbereiten?

Nein, tatsächlich nicht. Wir trainieren ja regelmäßig, treten auch regelmäßig auf. Zudem sind wir ein eingespieltes Team, bringen unsere eigene Technik sowie Requisiten mit.

Termin

„Las Vegas Illusions“: Vorstellung am Sonntag, 12. April, 15 Uhr, Fritz-Wunderlich-Halle, Kusel. Karten gibt es im Bürgerbüro der Kreisverwaltung unter Telefon 06381 424496 sowie im Internet unter www.kultopolis.com.

