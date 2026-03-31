Eine ganze Reihe von Schockanrufen ist der Polizei am Dienstagnachmittag aus Neunkirchen am Potzberg gemeldet worden. Was vor allem Senioren jetzt wissen sollten.

Am Dienstagnachmittag, etwa zwischen 15 und 16 Uhr, sind in Neunkirchen am Potzberg auffällig viele Schockanrufe eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei die Geschichte erzählt, dass die Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei und die Staatsanwaltschaft sie nun als Verursacherin beschuldige. Durch eine Geldübergabe könne man der Tochter einen Gefängnisaufenthalt ersparen.

„Natürlich würden weder wir noch die Staatsanwaltschaft dafür Geld fordern“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Kusel. Er lobte, dass alle Angerufenen – soweit bislang bekannt – die Betrugsmasche erkannt und sich richtig verhalten hätten: „Einfach auflegen, nicht ins Gespräch verwickeln lassen.“ Wer Zweifel habe, solle sich direkt bei seiner Verwandtschaft erkundigen oder gezielt die zuständige Polizeiinspektion anrufen – „aber nicht die Rückruffunktion nutzen“, rät der Kuseler Beamte. Die Täter hatten es laut Polizei gezielt auf ältere Namen und kurze Nummern aus dem Telefonbuch abgesehen. „Eine solche Häufung wie hier in Neunkirchen habe ich noch nicht erlebt“, sagte der Polizist.