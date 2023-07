Die DLRG Kusel war beim internationalen Freigewässerwettkampf in Ostende/Belgien am Start und kam mit zahlreichen Medaillen in der Juniorenwertung zurück.

Beim „Flanders International Lifesaving Championship Open Water“ (FILCOW) an der belgischen Nordsee gingen 18 Kuseler Athletinnen und Athleten an den Start. Für die Damen waren Vanessa Schultz, Alina Wagner, Elli Gretzschel, Noemi Mostberger, Frieda Schwarz, Lara Schmelzer dabei. Für die Herren traten Marco Schultz, Tillman Theiß, Malte Theiß, Mauricio Kammann, Tim Schmelzer, David Schwarz, Nils Gerdelmann, Philip Krebs, Moritz Gerdelmann, Miro Kugland, Max Baumhardt und Tim Baumhardt an.

In der Juniorenwertung holten Nils Gerdelmann und Philip Krebs Medaillen. Gerdelmann gewann den Oceanman und holte Bronze im Surf Race. Krebs wurde Dritter im Beach Sprint. Weitere vordere Platzierungen erkämpften Nils Gerdelmann (4. Beach Flags, 7. Beach Sprint, 11. Board Race), Philip Krebs (13. Beach Flags, 14. Surf Race) und Moritz Gerdelmann (18. Surf Race), Max Baumhardt (Halbfinale Board Race) und Tim Baumhardt (Halbfinale Board Race).

Erfolgreiche Juniorenstaffeln

In der offenen Altersklasse erreichten Alina Wagner (16. Surf Race, Halbfinale Oceanwoman, Viertelfinale Board Race), Elli Gretzschel (Viertelfinale Beach Sprint) und Vanessa Schultz (Viertelfinale Board Race) und Tillman Theiß (Viertelfinale Ski Race) weiterführende Läufe.

In den Staffeldisziplin 4x70 m Beach-Sprint lief das Kuseler Juniorenquartett (Moritz Gerdelmann, Nils Gerdelmann, Philip Krebs und Miro Kugland) im Finale zu Rang zwei. Die gleiche Staffel gewann Silber im Tube Rescue Race (Retten mit Gurt). Im Board Rescue Race (Retten mit Brett/Nils Gerdelmann, Philip Krebs) wurde die Bronzemedaille erobert. Die Oceanwoman-Relay (gemischte Rettungsstaffel) mit Noemi Mostberger, Alina Wagner, Vanessa Schultz, Elli Gretzschel kam als 16. ins Ziel.

Betreut wurden die Kuseler Sportlerinnen und Sportler von Andreas Kauf und seinem Team. Am 22. und 23. Juli richtet die DLRG Kusel den dritten KiXXX-Cup in Waldmohr aus.