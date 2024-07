In den vergangenen Wochen ist die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz angestiegen, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Diese für den Juli typische Entwicklung ist demnach unter anderem darauf zurückzuführen, dass in den Sommermonaten viele junge Menschen den Übergang von der Schule, der Ausbildung oder dem Studium in die Beschäftigung bewältigen müssen. Gelingt es diesen nicht, direkt einen neuen Arbeitsplatz zu finden, müssen sie sich arbeitslos melden.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens und die Jobcenter zählten im Juli in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 18.541 Arbeitslose. Das waren 630 (3,5 Prozent) mehr als im Juni und 1742 (10,4 Prozent) mehr als im Juli des vergangenen Jahres.

Im Landkreis Kusel waren im Juli 1.816 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 98 beziehungsweise 5,7 Prozent mehr als im Juni und 118 beziehungsweise 6,9 Prozent mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 4,7 Prozent im Juni auf nun fünf Prozent gestiegen. Sie lag damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Kusel 62 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 38 mehr als im Juni und 22 weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag 563 offene Stellen im Bestand.