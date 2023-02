Der „Westricher Fastnachtsumzug“ in Ramstein-Miesenbach ist die größte närrische Zusammenkunft in der Region. Er steigt wieder am Dienstag, 21. Februar, und zieht Menschen von Nah und Fern an. Deshalb werden zusätzliche Züge eingesetzt, wie der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr mitteilt: Zur Erhöhung der Platzkapazitäten von und nach Ramstein werden an diesem Tag fast alle Regionalbahnen zwischen Kaiserslautern, Landstuhl und Kusel um einen zweiten Triebwagen verstärkt. Die Züge fahren mindestens im Stundentakt, in Richtung Kusel teilweise sogar alle 30 Minuten.