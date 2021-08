Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Xaver Jung hat sich zum Unions-Modell für die geplante Wahlkreisreform geäußert und sich deutlich dagegen ausgesprochen, den Wahlkreis Kaiserslautern aufzulösen. Vor allem dürfe man diese Reform nicht „als Schnellschuss aus der Hüfte im Sommerloch durchdrücken“.

„Ich war doch sehr verwundert, als ich gelesen habe, wie schnell man dabei ist, voreilige Vorschläge zur Auflösung von Wahlkreisen zu machen“, sagt Jung gegenüber der RHEINPFALZ. Er habe das Gefühl, dass diese geplante Reform „von oben mit ganz heißer Nadel gestrickt“ werde, seine Kollegen aber nicht richtig einschätzen könnten, wie es den Menschen in den ohnehin schon großen Wahlkreisen im ländlichen Raum gehe. „Diese Pläne werden von Leuten gemacht, die ihren Wahlkreis in zehn Minuten mit der S-Bahn durchqueren können“, sagt Jung.

Falscher Zeitpunkt

Zu große Wahlkreise schaden seiner Meinung nach der Region sowohl kulturell als auch wirtschaftlich. Eine solche Entscheidung, die zu noch größeren Wahlkreisen führe, könne nicht im Sinne der Wähler sein, die „ihren Kandidaten ja auch mal zu Gesicht bekommen wollen“. Zum anderen brauche der Bürger Vertrauen in das Wahlrecht. „Deshalb sollte eine solcher Prozess am Anfang einer Legislaturperiode in die Wege geleitet werden, um genügend Zeit zu haben, einen Weg zu finden, mit dem sich der Wähler auch identifizieren kann.“ Alles andere könnte zu einer noch größeren Politikverdrossenheit führen.

Außerdem gibt Jung zu bedenken, dass es zu Klagen beim Bundesverfassungsgericht führen werde, wenn Wahlkreise aufgelöst würden, in denen schon Kandidaten für die anstehenden Wahlen nominiert wurden. „Da sollte Rechtssicherheit bestehen. Dann sollte man lieber warten und eine gut durchdachte Lösung finden, die bei der übernächsten Wahl greift.“

Ein schlechtes Zeichen

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete warnt außerdem davor, für den Wähler könnte der Eindruck entstehen, dass die CDU sich der Konkurrenz entledigen wolle, indem man „den einzigen von der SPD gewonnenen Wahlkreis in Rheinland-Pfalz“ auflöse. „Das wäre ein schlechtes Zeichen und nicht im Sinne eines sportlich fairen Wahlkampfes.“

Jung ist der Meinung, dass man eher die kleineren Wahlkreise auflösen sollte, als die großen an andere Wahlkreise anzugliedern und für noch größere Wahlkreise zu sorgen. „Ich habe mich zum Beispiel gewundert, warum der Wahlkreis Neustadt an der Weinstraße überhaupt nicht genannt wurde.“ Man solle sich bei einer solchen Reform eher die Frage stellen, welche Region mit welcher anderen zusammenpasse – und besonders, wie man schwächere Regionen stärken könne. Und eine Auflösung des Wahlkreises Kaiserslautern würde seiner Meinung nach sicher nicht zu einer Stärkung unserer ländlichen Region führen.