Seit Jahren liegen Wunschkennzeichen im Trend. Mit steigenden Zulassungszahlen nimmt auch die Anzahl dieser Nummernschilder zu.

Die allseits bekannten Wunschkennzeichen sind auch im Kreis Kusel sehr beliebt. Mit etwas mehr als 10.000 Kennzeichen dieser Art machen sie circa 90 Prozent aus.

Nicht alles ist erlaubt

Der Fantasie sind bei der Auswahl kaum Grenzen gesetzt. Buchstabenkombinationen, die „gegen die guten Sitten“ verstoßen, beispielsweise HJ, KZ, SA, SS, und NS sind bundesweit nicht möglich. Favorisiert werden die Initialen von Vor- und Nachname in Verbindung mit dem Geburtsdatum. Alternativ sind auch lustige Kennzeichen wie KUS-S oder KUS-EL begehrt. Hiervon fahren aktuell 918 beziehungsweise 784 über die Straßen des Kreises.

Auch wenn die Wunschkennzeichen laut Zulassungsbehörde schon immer stark genutzt wurden, würde die Nachfrage weiterhin zunehmen. Ebenso erfährt die Online-Reservierung unter www.kfz-wunschkennzeichen.de hohen Zuspruch.

Jeweils zum 1. Januar erhebt das Kraftfahrt-Bundesamt Daten über die Anzahl der Kraftfahrzeuge in Deutschland. Diese erhöhte sich um über eine Million Fahrzeuge auf 65,8 Millionen zugelassene Kfz und Anhänger. Ein Trend, der sich auch hier in der Region beobachten lässt.

30 000 Vorgänge im Jahr

Der Fahrzeugbestand im Kreis Kusel stieg in den vergangenen fünf Jahren von 66.000 auf knapp 71.000. Rund 30.000 Vorgänge fanden 2019 bei der Zulassungsbehörde des Kreis Kusels statt. Zweigstellen gibt es in Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg. Das Angebot wird laut Kreisverwaltung rege genutzt. In Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg würden etwa 20 beziehungsweise 30 Prozent der Verwaltungsangelegenheiten abgewickelt.