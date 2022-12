Die Kuseler Tafel und die Interessengemeinschaft (IG) Kusel haben schon jetzt einige Weihnachtswünsche erfüllt.

Die IG Kusel hat in der Fußgängerzone erneut einen Wunschbaum aufgestellt, an den Kinder und Jugendliche bemalte Karten mit ihren Weihnachtswünschen hängen konnten. Spender haben auf diese Weise 160 Wünsche erfüllt. Am Montag wurden die Pakete übergeben. Unter den Beschenkten war die siebenjährige Ezra aus Kusel. Sie hatte sich einen Lego-Bausatz gewünscht. Das Mädchen durfte laut ihrer Mutter das Geschenk bereits am Montagabend öffnen. Die Aktion hat auch eine 1000-Euro-Spende des Rotary Club Kusel möglich gemacht, dessen Vorstand half, die Geschenke zu übergeben. Der Club stellte weitere 2000 Euro zur Verfügung, mit denen Dosenwurst gekauft wurde, die in Weihnachtspäckchen von der Tafel verteilt wurden.