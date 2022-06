Die Gemeindespitzen in Breitenbach (Johannes Roth), Lautenbach (Jan Rosenfeldt) und Fürth (Otfried Ratunde) äußern den Wunsch nach einer direkten Busverbindung nach Ottweiler und einer neuen Linie nach St. Wendel. Es wurde eine Befragung gestartet, ob die Bevölkerung diesen Wunsch teilt.

„Da viele unserer Bürger in Ottweiler und St. Wendel einkaufen oder andere Dienstleistungen dort nutzen, wäre es wichtig, dass Busse die beiden Städte anfahren“, sagt Roth, der sich zudem dafür einsetzen wolle, dass der Bus von Neunkirchen auch abends in Breitenbach endet oder am Buswendeplatz dreht und nicht schon in Lautenbach.

Eine Teilnahme an der Befragung ist per E-Mail an neuerbus@gmail.com oder per WhatsApp an 0152 57342566 möglich. Darin soll der Wohnort genannt und mitgeteilt werden, ob die Buslinien nach Ottweiler und St. Wendel für sinnvoll erachten werden. Die Breitenbacher sollen ergänzen, wie wichtig es ihnen ist, dass der Bus aus Neunkirchen auch abends die Gemeinde ansteuert.