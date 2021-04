Zwei Festivals gleichzeitig auf Burg Lichtenberg: Während am vergangenen Samstag Fans der elektronischen Musik auf der Unterburg feierten, wurde auf der Oberburg bei „Kein Bock auf Nazis“ ein Zeichen gegen Faschismus gesetzt. Mittendrin: ein irritiertes Hochzeitspaar.

Ein paar leere Bierflaschen auf den Gemäuern der Burg Lichtenberg, bebendes Gewummer aus dem Innern der alten Ruine – schon beim Betreten der größten Burganlage der Pfalz kommt (fast vergessene) Festivalstimmung auf. Eine Gruppe fragt die andere „Wo geht’s denn lang?“ – „Ja das kommt ganz drauf an, wo ihr hinwollt.“

Während antifaschistische Punkrockfans an der Jugendherberge die rechte Abzweigung zum „Kein Bock auf Nazis“-Festival zur Oberburg nehmen, halten sich Liebhaber elektronischer Musik linker Hand in Richtung Unterburg, die sich am Samstag in das „Electronic Castle“ verwandelt. Gehüllt in blau-grünes Neonlicht heizt der Mannheimer Techno-DJ Martin Occo den Feierwütigen so richtig ein. Viele kleinere Gruppen stehen und sitzen vereinzelt unter kleinen Zeltdächern im riesigen Innenhof, viele andere tanzen munter zu den elektronischen Klängen. Ein Sicherheitsmann mit FCK-Maske erklärt einigen Gästen, wie das Einbahnstraßensystem am Getränkestand funktioniert, während die Nebelmaschine ihren Auftritt aufs Parkett – pardon, die Wiese – legt.

Tanz im Nebel

Im wabernden Nebel tanzen hartgesottene Technofans mit typischen 90er-Jahre-Schlaghosen neben jungen Raverinnen mit viel Glitzer im Gesicht. Sie alle eint eine überaus glückliche Mimik; die Freude, endlich wieder auf einem Festival zu tanzen, ist ihnen anzusehen. Veranstalter Patrick Jacobi kann diesen Eindruck bestätigen: „Die Nachfrage war enorm, innerhalb einer Woche waren wir restlos ausverkauft.“ Dabei bekam Jacobi von „Klangfragment“ überhaupt erst Ende August grünes Licht für seine Veranstaltung. Innerhalb weniger Wochen galt es, den kompletten Ablauf zu organisieren, der sich sonst über mehrere Monate erstreckt. Zudem kam die Erstellung eines wasserdichten Hygienekonzepts sowie die Ungewissheit um die aktuellen Infektionszahlen. „Sonst haben wir immer versucht, die Veranstaltung sehr kompakt zu halten“, erzählt Jacobi, der ab 18 Uhr selbst am DJ-Pult steht, „diesmal haben wir alles entzerrt, das Festival weitläufiger gemacht. Zusätzlich gibt es etwa doppelt so viele Verkaufsstände, damit sich die Gäste besser verteilen können.“ Hinweistafeln vor den Zugangsbereichen der Verkaufsstände fordern zum Tragen von Masken auf, es gibt Sitzmöglichkeiten für Gruppen mit bis zu zehn Personen. „Ich bin sehr froh, dass Electronic Castle überhaupt stattfinden kann“, fügt Jacobi hinzu und lächelt, ehe er hinter der Bühne verschwindet, um das Set vor dem Frankfurter Headliner und der Cocoon-Legende Toni Rios zu spielen.

Techno und Punk gleichzeitig in den Ohren

Ein paar Meter weiter beben die Mauern der Oberburg. Ein Hochzeitspaar steht verdutzt vor der schweren Holztür der Zehntscheune, versucht ein wenig verzweifelt für den Fotografen sein schönstes Lächeln aufzusetzen, während rhythmischer Techno im einen, fetziger Punkrock im anderen Ohr tönen.

Aus Köln, Rostock, Hamburg, Leipzig und dem Saarland sind die Bands des „Kein Bock auf Nazis“-Festivals angereist. Und dabei war im Vorfeld eigentlich ein ganz anderes Line-Up vorgesehen. Die Organisation des Festivals zu Pandemiezeiten stellte auch Veranstalter Bastian Drumm von der Kuseler Kontaktstelle Holler vor ganz neue Herausforderungen. Dabei erhielt er schon früher grünes Licht als Jacobi. Einbahnstraßensysteme regeln auch hier den Corona-konformen Ablauf vor den Info- und Merchandise-Ständen sowie im Gastrobereich, der unter anderem durch den Kreisverband der Grünen sowie vom Kuseler Schalander unterstützt wird.

Maximal 130 Gäste

Da das Kontingent streng auf 130 Gäste begrenzt ist, habe es in den vergangenen Stunden und Tagen viel Rotation auf der Besucherliste gegeben. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld dazu angehalten, sich im Absagefall zu melden, damit andere nachrücken können. Von der Nachfrage zeigt sich Organisator Drumm, der das Festival all jenen Geflüchteten widmet, die es zur Zeit besonders schwierig haben, sowie denjenigen, die tagtäglich antifaschistische Arbeit leisten, sichtlich begeistert: „Ich bin absolut zufrieden mit 130 Leuten.“ Und ergänzt: „Hier sind 130 Menschen, die ein Statement gegen Faschismus setzen in so einer schwierigen Zeit, die Spaß und Bock auf Livemusik haben. Ich finde das ist ein gutes Ergebnis.“ Auch Simone Schnipp, die das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im Landkreis Kusel koordiniert, ist sich sicher: „Der Wettergott hat heute auch ein klares Zeichen gesetzt.“ Schüttete es am Morgen noch wie aus Kübeln vom Himmel, stellte Petrus pünktlich um 14 Uhr den Regen ein, nur ein paar Pfützen erinnern noch an den tristen Vormittag.

Bereits der Vortrag von Politologin Andrea Röpke zum Thema „Völkische Landnahme“ lockt zahlreiche Interessierte in den felsigen Hof der Oberburg, während am Abend die Rap- und Punkbands aus Nah und Fern – darunter unter anderem „Arrested Denial“ aus Hamburg sowie „The Dead End Kids“ aus Leipzig – die alten Gemäuer zum Beben bringen.

Und so dürften beide Lager die Festival-Atmosphäre vor majestätischer Kulisse gleichermaßen genossen haben. Die einen bei verspielten, fulminanten Elektroklängen, die anderen bei rockigen Punkriffs.