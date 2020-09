Rahmen des von der EU finanzierten Smarta-Projektes, das sich mit der Mobilität im ländlichen Raum beschäftigt (wir berichteten), lädt der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal für Dienstag, 6. Oktober, zu einem Workshop in die Fritz-Wunderlich-Halle ein. Themen des Tages sind unter anderem „Perspektiven der ländlichen Mobilität“, „Gute Praxisbeispiele für die ländliche Mobilität“ und eine „Vision für die Mobilität im Kreis Kusel 2035“. Es informieren unter anderem Andrea Lorenzini und Claudio Disperati vom Planungsbüro Memex aus dem italienischen Livorno, das für die Koordination des Projektes zuständig ist, Steffen Hess und Matthias Koch vom Fraunhofer Institut, Peter Heck vom Umweltcampus Birkenfeld und Karl-Heinz Schoon, Mobilitätsbeauftragter des Landkreises Kusel. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die Nutzer von Bus, Bahn, Ruftaxi und Bürgerbussen, Taxi- und Busfahrer sowie Planer und Entscheider von Maßnahmen im ländlichen Raum. Der Workshop beginnt um 9.30 Uhr und wird in englischer und deutscher Sprache gehalten. Die Beiträge werden jeweils in die andere Sprache synchron übersetzt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist auch online über Zoom möglich. Aufgrund von Corona sind maximal 25 Teilnehmer vor Ort erlaubt. Eine Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Kusel ist erforderlich – sowohl für die Teilnahme vor Ort wie auch online über Zoom. Die Anmeldung ist entweder im Internet unter www.kvhs-kusel.de, telefonisch unter 06381 9175300 oder per E-Mail an kvhs@kv-kus.de möglich. Ebenso erforderlich ist eine schriftliche Einwilligung nach der Datenschutz-Grund-Verordnung. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.