Die Kontaktstelle Holler bietet am Mittwoch, 29. September, und am Mittwoch, 13. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr einen Workshop mit dem Titel „Schablonen für Druck und Graffiti“ an. Je nach Zuspruch soll der Workshop entweder als jeweils eigenständige Termine oder als zwei aufeinander aufbauende Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Info



Weitere Informationen bei der Kontaktstelle, Berliner Straße 43 in Kusel, Telefon 06381 40186, per E-Mail an kontaktstelle_holler@freenet.de oder im Internet unter www.kontaktstelle-holler.de