In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises bietet der Weiterbildungsträger „Arbeit & Leben“ am Donnerstag, 19. November, auf Burg Lichtenberg einen Workshop für Frauen in verantwortungsvollen Positionen aus kleinen und mittleren Betrieben (mit bis zu 249 Mitarbeitern) sowie Einzelunternehmerinnen an. Der Workshop steht unter dem Titel „Kopf und Bauch – ein gutes Duo für Entscheidungen“. Von 16.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr widmen sich die Teilnehmerinnen dabei unter anderem Fragen wie „Ist es lohnenswert in der Entscheidungsfindung öfter auf sein Bauchgefühl – seine Intuition - zu hören?“, „Was zeichnet eine gute Entscheidung aus?“ oder „Wie kann ich Entscheidungen vorbereiten?“. Die Leitung des Workshops übernehmen die Prozessberaterinnen und Trainerinnen Edda Bauer und Ann-Katrin Herold. Teilnehmen können maximal 16 Personen, die Kosten betragen 35 Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.arbeit-und-leben.de/veranstaltungen oder bei der Arbeit und Leben gGmbH in Kaiserslautern (Richard-Wagner-Straße 1), telefonisch unter 0631 35776050 oder per E-Mail an info-wp@arbeit-und-leben.de. Eine Anmeldung ist bis spätestens Mittwoch, 4. November, erforderlich.