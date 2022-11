Lauterecken. Weihnachten ist für viele Menschen ein Familienfest und durch gemeinschaftliche Rituale wie das Besuchen eines Gottesdienstes geprägt. Wenn ein nahestehender Mensch davor verstorben ist, geraten die Angehörigen oft in eine schwierige Situation.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) Bad Kreuznach und der Ambulante Hospiz-Palliativ-Beratungsdienst (AHPB) Lauterecken-Wolfstein-Meisenheim bieten einen Workshop an, um Trauernden eine bessere Vorbereitung für die Weihnachtsfeiertage zu geben. Unter der Leitung von Sylvia Fichtel und Dorothee Bauhaus – beide sind Trauerbegleiterinnen des Bundesverbands Trauerbegleitung – soll vermittelt werden, wie Trauer und Weihnachten in Einklang gebracht werden können. Der Workshop findet am Samstag, 19. November, in der Katholischen Erwachsenenbildung (Bahnstraße 26) in Bad Kreuznach und am Samstag, 26. November, im Evangelischen Gemeindehaus (Deslocher Straße 20) in Jeckenbach jeweils von 14 bis 17 Uhr statt.

Infos und Anmeldung:



Für Bad Kreuznach: Sylvia Fichtel, Telefon 0160 98248149. Für den Raum Lauterecken-Wolfstein-Meisenheim: Dorothee Bauhaus, Telefon 0176 11854920

