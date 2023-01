In den kommenden Tagen gibt es stellenweise ein wenig Regen oder Schnee. Vorsicht ist geboten, denn dort kann es glatt werden. Eine dichte Wolkendecke hält sich bis zum Wochenende hartnäckig, nur ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein.

Die Hochdruckbrücke über Mitteleuropa schwächelt. Somit kann sich bis Freitag eine schwache Störungsfront ganz allmählich von Nordwesten her über unsere Region legen und leichte Niederschläge auslösen. Am Wochenende dehnt das Atlantikhoch dann wieder seinen Keil bis in unsere Region aus und sorgt für ruhiges und trockenes Wetter.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von einigen Auflockerungen, durch welche die Sonne mal hindurch blinzeln kann, hält sich meist eine zähe Wolkendecke, aus der es vielleicht mal ein wenig nieseln kann. In höheren Lagen fällt auch leichter Schneegriesel. Sonst bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zumindest tagsüber im leichten Plusbereich.

Freitag: Die Wolkendecke bleibt häufig kompakt. Nur stellenweise lichtet sich das Einheitsgrau mal für eine Weile. Gebietsweise fällt je nach Höhenlage leichter Schnee oder Regen. Stellenweise kann es etwas rutschig werden. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Samstag: Heute könnten die Wolken zumindest mal zwischendurch für einige Sonnenstrahlen Platz machen. Sonst bleibt es bei wenig veränderten Temperaturen trocken.

Sonntag: Nach kalter Frostnacht gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken und die Temperaturen können bis zum Nachmittag wieder den Gefrierpunkt überschreiten. Ab dem Abend trübt sich der Himmel immer mehr ein, doch es bleibt trocken.

Weiterer Trend

Am Montag kann es je nach Höhenlage bei dichter Bewölkung und nasskalten Temperaturen häufig regnen oder schneien. Am Dienstag und Mittwoch bleiben die Wolken zwar in der Überzahl, doch nur selten fällt noch etwas Niederschlag. Tendenziell wird es bis Wochenmitte ein wenig milder.