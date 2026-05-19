Die Wolfsteiner Pfingsttage bieten Traditionelles wie Freilichtspiel und Maikur, aber auch Neues. Los geht es schon am Freitagabend, 22. Mai. Was Besucher wissen sollten.

Eine Besonderheit der Wolfsteiner Pfingsttage ist, dass es keinen klassischen Veranstalter gibt. Vielmehr haben sich in den Jahrzehnten einzelne Bausteine zusammengefügt, erklärt Stadtbürgermeister Christian Nickel. Mit von der Partie sind verschiedene Vereine, wie die TSG Wolfstein-Roßbach, der Schützenverein, die Wolfsteiner Komödianten, der Förderverein der Stadt sowie die Weinfreunde und die Stadtbücherei, zählt er auf. Da Pfingsten aber „oft wie Weihnachten überraschend“ kommt und in der Vergangenheit binnen weniger Tage das Programm geschnürt wurde, habe sich für die Pfingsttage 2026 aus einer Glühweinlaune heraus ein Team gebildet, dass schon frühzeitig die Planungen aufnahm und direkt mit einer großen Neuerung an den Start geht.

Bereits am Freitag, 22. Mai, beginnt das Programm um 19 Uhr mit einer italienischen Nacht auf dem Rathausplatz. Die lokale Pizzeria einzubinden, sei ein zentrales Anliegen gewesen, erzählt Nickel. Daher beginnt das Fest einen Tag früher als üblich – mit dem passenden Essen, einer Aperol-Bar und Livemusik mit dem Trio Just Music.

Feuerwerk am Sonntagabend

Gemächlich soll der Samstag am Rathausplatz mit dem Bücherflohmarkt starten. Den führt der Förderverein der Wolfsteiner Bücherei seit 20 Jahren durch. Von 10 bis 14 Uhr werden Bücher, DVDs, CDs und Spiele preiswert angeboten. Sie stammen überwiegend aus Spenden und sind oft neuwertig. Die Einnahmen dienen zur Anschaffung von Neuerscheinungen, damit das Angebot für die Leser trotz der beschränkten Mittel auch künftig attraktiv bleibt, informiert der Förderverein.

Die Wolfsteiner Weinfreunde verkaufen auf dem Rathausplatz ab 13.30 Uhr ihren Wein. Um 19.30 Uhr beginnt auf dem Waldturnplatz das Freilichtspiel der Wolfsteiner Komödianten. Gespielt wird „Sonnenschein statt Seeblick“. Karten gibt es an der Abendkasse für neun Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Im Anschluss findet dort eine Aftershow-Party statt.

Der Pfingstsonntag geht um 10 Uhr mit dem Frühschoppen in der Wassergasse los, der sich in der Regel bis in den Abend ausdehnt. Um 19.30 Uhr startet erneut der Dreiakter der Wolfsteiner Komödianten. Sobald das Theater beendet ist, wird gegen 22.30 Uhr das Feuerwerk an der Burg Neu-Wolfstein gezündet. Für das Feuerwerk läuft derzeit noch eine Spendenaktion.

„Immer der Gaudi nach“

Nicht nur Wolfsteiner treibt es am Pfingstmontag traditionell früh aus den Federn. Um 7 Uhr beginnt die traditionelle Maikur an der Burg Neu-Wolfstein. Sie ist vielleicht älteste kulinarische Wanderung der Pfalz und Pflichtprogramm für alle, die es mit der Stadt halten, vom Kind bis zum Senior. Das Wetter soll mitspielen, doch auch bei Regen findet die Wanderung statt. Wer die Wanderschuhe erst später schnüren will oder einen anderen Startpunkt auserkoren hat, kann ebenfalls teilnehmen. Die Tour durch den Königsberg erfolgt eigenverantwortlich und ist nicht geführt.

Die kürzeste Wegstrecke, um alle fünf bewirteten Stationen, zu erreichen, schätzt Nickel auf sechs bis sieben Kilometer, aber viele Wege führen zum Ziel. Verlaufen sei kaum möglich. „Immer der Gaudi nach“, empfiehlt der Stadtbürgermeister. Er appelliert an die Wanderer: „Denkt an ordentliches Schuhwerk, waldtypische Gefahren und nehmt euren Müll mit. Hinterlasst nur Fußabdrücke.“ Im Königsberg gibt es die traditionellen Stationen zur Einkehr, teilweise auch mit Livemusikern: am Kaffeeplatz, an der CVJM-Hütte, am Laufhauser Weiher, am Schützenhaus sowie am Ziel, am Waldturnplatz, wo auch mitfeiern, wer nicht wandern möchte.