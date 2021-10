Stadtbürgermeister Herwart Dilly zieht eine positive Bilanz des Wolfsteiner Herbstmarktes, der am Wochenende – wenn auch in etwas kleiner Form als üblich – stattgefunden hat. Auch mit der vielerorts geltenden 2G-Regelung habe es so gut wie keine Probleme gegeben.

„Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Das Wetter hat mitgespielt, und die Besucher sind zahlreich nach Wolfstein gekommen“, freut sich Dilly am Montag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dadurch, dass man den Herbstmarkt etwas kleiner gehalten und das Geschehen auf verschiedene Orte verteilt habe, sei die Veranstaltung sehr gut durchführbar gewesen. „So konnten sich die Menschen gut verteilen, und es ist trotz des guten Besucherzuspruchs nirgendwo zu großen Ansammlungen gekommen“, berichtet Dilly.

Das traditionelle Schlachtfest im Landgasthof Königsberg zum Auftakt am Freitag sei schon sehr gut besucht gewesen, und auch die Kerwespiele, der Frühschoppen und die Kerwerede auf dem Gelände der Fußballer hätten viele Leute angelockt. „Dort galt die 2G-Regelung, wie auch bei den Weinfreunden, die am Samstag und Sonntag den Weinkeller unterm Rathaus geöffnet hatten“, erklärt der Stadtbürgermeister. Probleme habe es aber keine gegeben. Nur einem Besucher habe man leider den Einlass verwehren müssen, weil er nicht geimpft war.

Verkaufsoffener Sonntag

Und auch den Weg zum Rathausplatz, wo unter anderem einige Verkaufsstände und ein Kinderkarussell aufgebaut waren, hätten viele Besucher gefunden. „Am Sonntag waren sogar sehr viele Wandergruppen hier, die die Chance genutzt haben, sich an einem der Stände für den restlichen Weg zu stärken.“ Ebenfalls gut angenommen worden sei der verkaufsoffene Sonntag. „Es haben viele Geschäfte mitgemacht, und die Leute haben das genutzt und auch wirklich was gekauft“, berichtet Dilly.

Dementsprechend gut gelaunt blickt der Stadtbürgermeister auf das Wochenende zurück: „Es war richtig Leben in der Stadt. Die Leute waren hungrig, endlich wieder etwas erleben zu können. Das war nach der langen Corona-Zeit wirklich schön zu sehen.“ Auch die Rückmeldungen der Besucher seien durchweg positiv gewesen.