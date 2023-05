Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination – Fähigkeiten in all diesen Disziplinen müssen Prüflinge beim deutschen Sportabzeichen nachweisen. Dass dies keine Frage von Behinderung und Nicht-Behinderung ist, zeigt seit diesem Jahr Reiner Scheidt mit seiner Prüfertruppe beim Sportabzeichentreff in Wolfstein. Mit einigen kleinen Hindernissen kämpft das Team aber dennoch.

Die Stoppuhr in der einen Hand, ein Klemmbrett mit verschiedenen Zetteln und Listen in der anderen: Reiner Scheidt, Sportabzeichen-Beauftragter im Sportkreis Kusel, ist an diesem Mittwochabend