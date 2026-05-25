Italienische Nacht, Theater, Frühschoppen, Feuerwerk und Maikur – die Wolfsteiner haben für die Pfingsttage wieder ein buntes Programm geschnürt.

Ein lauer Sommerabend, italienisches Essen und Musik, Geselligkeit und Spaß. Mit diesem „La Dolce Vita“-Gefühl starteten die Wolfsteiner Pfingsttage erstmals schon am Freitagabend zwischen Pizzeria und Rathaus. Bei Besuchern jeden Alters kam die Premiere gut an. „Richtig gut was los“, freuten sich viele, darunter auch Gisela Scholl, die mit Freunden zum Rathausplatz gekommen war. „Das Wetter ist toll, die Musik, das Essen, die Stimmung“, lobte sie und hoffte auf eine Wiederholung im kommenden Jahr. Für noch mehr Bella-Italia-Flair hatte sie eine kleine Anregung im Gepäck: „Toll wäre noch die typische Dekoration mit Gassen-Wäscheleinen.“

In diesem Jahr starteten die Wolfsteiner Pfingsttage bereits am Freitag mit einer Italienischen Nacht vor dem Restaurant La Piazzetta auf dem Rathausplatz. Die Neuerung kam gut an, alle Befragten hoffen auf eine Wiederholung. Foto: Sabrina Schreiner Das Trio „Just Music“ überzeugte nicht nur mit bekannten italienischen Melodien. Foto: Sabrina Schreiner Kistenweise Bücher, CDs und Co konnten beim Förderverein der Bücherei durchstöbert werden. Ein breites Angebot lockte Besucher, zudem gab es auch Kaffee und Kuchen. Foto: Sabrina Schreiner Bei den Wolfsteiner Weinfreunden herrschte ein reges Kommen und Gehen – mancher musste die erworbenen Weinflaschen sogar mit dem Auto abholen. Foto: Sabrina Schreiner Über das ganze Wochenende herrschten strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Manchen wurde es in der Sonne am Samstag und Sonntag schon zu warm. Foto: Sabrina Schreiner Beide Theatervorführungen der Wolfsteiner Komödianten waren sehr gut besucht und machten Laune. Von links: Johanna Strijp, Frank Schmitt, Elias Schmitt, Jessica Battistin, Max Rosentreter und Martin Kirch. Foto: Sabrina Schreiner Alle diesjährigen Darsteller vereint von links: Bettina Blauth, Frank Schmitt, Elias Schmitt, Nadine Schreck, Johanna Strijp, Martin Kirch, Max Rosentreter und Jessica Battistin. Foto: Sabrina Schreiner Schon am frühen Sonntagmorgen herrschte beim Frühschoppen in der Wassergasse beste Stimmung. Foto: Sabrina Schreiner Auch am Sonntagmorgen strahlte die Sonne fleißig, daher waren besonders die Schattenplätze beim Frühschoppen begehrt. Foto: Sabrina Schreiner Wolfgang Bayer gehört seit 2010 zu den Pfingsttagen „und es macht nach wie vor viel Spaß“, sagt der Musiker. Sonntags beim Frühschoppen in der Wassergasse, zur Maikur am Laufhauser Weiher gilt in Wolfsteiner Kreisen: „Keine Feier ohne Bayer“. Foto: Sabrina Schreiner Christian Engler und Maik Ferrara kontrollieren am frühen Sonntagabend nochmal alles, damit beim rund zehnminütigen Feuerwerk alle bunten Bilder am Nachthimmel wie geplant mit lautem Knall erscheinen ... Foto: Sabrina Schreiner ...und es klappte auch alles wie von Christian Engler und seinem Firedreams-Team geplant. Foto: Sabrina Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Rund zehn Minuten dauerte das nächtliche Spektakel. Foto: Sabrina Schreiner Das Outfit passt, die Sonnenbrille ist in diesem Jahr wegen der Sonne ein Must-have, und die gute Laune trotz teils heftiger Anstiege haben ohnehin jedes Jahr alle Wanderer im Gepäck. Foto: Sabrina Schreiner Bei der Burgruine Neu-Wolfstein machen viele schon mal einen ersten kurzen Stopp, um die Aussicht zu genießen, dann geht’s ab in den Wald. Foto: Sabrina Schreiner So und so: Gehechelt wird immer und das nicht nur von Vierbeinern. Foto: Sabrina Schreiner Maikur-Shirts gibt es gleich in mehreren Varianten. Foto: Sabrina Schreiner Foto 1 von 18

„Petrus ist ein Wolfsteiner“, sagt Stadtbürgermeister Christian Nickel lachend, denn das Wetter zeigte sich pünktlich zur Dubbeglaswanderung von seiner besten Seite. Anschließend dominierte Aprilwetter, dass pünktlich zu den Pfingsttagen sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein wich. Vielleicht meinte es Petrus sogar etwas zu gut, denn sowohl beim Bücherflohmarkt des Fördervereins der Stadtbücherei als

auch beim Weinverkauf der Wolfsteiner Weinfreunde am Samstag waren vor allem die Schattenplätze gefragt. Dennoch liefen beide Aktionen am Rathausplatz gut. Zur Premiere des Stücks „Sonnenschein statt Seeblick“ der Wolfsteiner Komödianten kamen am Abend sicherlich mehr als 200 Besucher, die sich über die warmen Temperaturen am Waldturnplatz freuen konnten. In Vorjahren hatten gelegentlich schon Winterjacken und Decken mitgebracht werden müssen.

Keine Feier ohne Bayer

Am Sonntagmorgen brutzelte die Sonne dann in die historische Wassergasse. Der guten Laune beim Frühschoppen tat dies keinen Abbruch, und die Organisatoren von der TSG Wolfstein-Roßbach hatten für einige schattige Plätzchen gesorgt. „Die Atmosphäre hier ist einfach toll“, schwärmten Besucher. Zur Stimmung trugen nicht nur pfälzische Grillspezialitäten und kühle Getränke, sondern auch Musiker Wolfgang Bayer bei. Seit 2010 gehört er zum Programm der Pfingsttage – sowohl beim Frühschoppen als auch am Laufhauser Weiher bei der Maikur gilt für viele Wolfsteiner: „Keine Feier ohne Bayer.“

Abends konnten die Wolfsteiner Komödianten einmal mehr unter freiem Himmel ohne Wettersorgen ihr lustiges wie unterhaltsames Stück vor großem Publikum aufführen. Im Anschluss wurde das zehnminütige Feuerwerk von der Burgruine Neu-Wolfstein aus gezündet. Für viele ging es anschließend schnell ins Bett, denn in der Früh klingelten viele Wecker: Um 7 Uhr startete die traditionelle Maikur, für viele ein alljährliches Wanderritual, das man nicht versäumen darf. Die rund sieben Kilometer lange Wanderung durch den Königsberg mit fünf bewirteten Stationen und teils Live-Musik lockte alle, die es mit der Stadt halten, von den Kleinsten im Bollerwagen oder geländetauglichen Kinderwagen bis zum Senior – und auch eine Menge Vierbeiner waren am Start. An der Burgruine Neu-Wolfstein nutzten einige die erste Gelegenheit zum Verschnaufen und genossen den tollen Ausblick übers Lautertal.

Feier bis in den Abend

Schon bis zum Kaffeeplatz (Schmelzerkopf) gab es ordentlich Höhenmeter zu überwinden und der Marsch durch den Königsberg hatte es schon in sich, aber dennoch wurde viel gelacht und gescherzt. Auch an der CVJM-Hütte, dem Laufhauser Weiher und dem Schützenhaus gab es Gelegenheit zum Kraftschöpfen, um am Ziel, dem Waldturnplatz wurde bis in den Abend gefeiert.

Ohne einen klassischen Veranstalter hat Wolfstein das mehrtägige Programm auf die Beine gestellt. Stattdessen haben Vereine, Institutionen und Gruppen zusammengearbeitet.