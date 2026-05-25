Wolfstein Wolfstein: Das war bei den Pfingsttagen geboten (mit Bildergalerie)
Ein lauer Sommerabend, italienisches Essen und Musik, Geselligkeit und Spaß. Mit diesem „La Dolce Vita“-Gefühl starteten die Wolfsteiner Pfingsttage erstmals schon am Freitagabend zwischen Pizzeria und Rathaus. Bei Besuchern jeden Alters kam die Premiere gut an. „Richtig gut was los“, freuten sich viele, darunter auch Gisela Scholl, die mit Freunden zum Rathausplatz gekommen war. „Das Wetter ist toll, die Musik, das Essen, die Stimmung“, lobte sie und hoffte auf eine Wiederholung im kommenden Jahr. Für noch mehr Bella-Italia-Flair hatte sie eine kleine Anregung im Gepäck: „Toll wäre noch die typische Dekoration mit Gassen-Wäscheleinen.“
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„Petrus ist ein Wolfsteiner“, sagt Stadtbürgermeister Christian Nickel lachend, denn das Wetter zeigte sich pünktlich zur Dubbeglaswanderung von seiner besten Seite. Anschließend dominierte Aprilwetter, dass pünktlich zu den Pfingsttagen sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein wich. Vielleicht meinte es Petrus sogar etwas zu gut, denn sowohl beim Bücherflohmarkt des Fördervereins der Stadtbücherei als
auch beim Weinverkauf der Wolfsteiner Weinfreunde am Samstag waren vor allem die Schattenplätze gefragt. Dennoch liefen beide Aktionen am Rathausplatz gut. Zur Premiere des Stücks „Sonnenschein statt Seeblick“ der Wolfsteiner Komödianten kamen am Abend sicherlich mehr als 200 Besucher, die sich über die warmen Temperaturen am Waldturnplatz freuen konnten. In Vorjahren hatten gelegentlich schon Winterjacken und Decken mitgebracht werden müssen.
Keine Feier ohne Bayer
Am Sonntagmorgen brutzelte die Sonne dann in die historische Wassergasse. Der guten Laune beim Frühschoppen tat dies keinen Abbruch, und die Organisatoren von der TSG Wolfstein-Roßbach hatten für einige schattige Plätzchen gesorgt. „Die Atmosphäre hier ist einfach toll“, schwärmten Besucher. Zur Stimmung trugen nicht nur pfälzische Grillspezialitäten und kühle Getränke, sondern auch Musiker Wolfgang Bayer bei. Seit 2010 gehört er zum Programm der Pfingsttage – sowohl beim Frühschoppen als auch am Laufhauser Weiher bei der Maikur gilt für viele Wolfsteiner: „Keine Feier ohne Bayer.“
Abends konnten die Wolfsteiner Komödianten einmal mehr unter freiem Himmel ohne Wettersorgen ihr lustiges wie unterhaltsames Stück vor großem Publikum aufführen. Im Anschluss wurde das zehnminütige Feuerwerk von der Burgruine Neu-Wolfstein aus gezündet. Für viele ging es anschließend schnell ins Bett, denn in der Früh klingelten viele Wecker: Um 7 Uhr startete die traditionelle Maikur, für viele ein alljährliches Wanderritual, das man nicht versäumen darf. Die rund sieben Kilometer lange Wanderung durch den Königsberg mit fünf bewirteten Stationen und teils Live-Musik lockte alle, die es mit der Stadt halten, von den Kleinsten im Bollerwagen oder geländetauglichen Kinderwagen bis zum Senior – und auch eine Menge Vierbeiner waren am Start. An der Burgruine Neu-Wolfstein nutzten einige die erste Gelegenheit zum Verschnaufen und genossen den tollen Ausblick übers Lautertal.
Feier bis in den Abend
Schon bis zum Kaffeeplatz (Schmelzerkopf) gab es ordentlich Höhenmeter zu überwinden und der Marsch durch den Königsberg hatte es schon in sich, aber dennoch wurde viel gelacht und gescherzt. Auch an der CVJM-Hütte, dem Laufhauser Weiher und dem Schützenhaus gab es Gelegenheit zum Kraftschöpfen, um am Ziel, dem Waldturnplatz wurde bis in den Abend gefeiert.
Ohne einen klassischen Veranstalter hat Wolfstein das mehrtägige Programm auf die Beine gestellt. Stattdessen haben Vereine, Institutionen und Gruppen zusammengearbeitet.