Wolfram Käfer, Leitender Arzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Westpfalz-Klinikum, verlässt zum 30. September das Krankenhaus. Genau zehn Jahre, seit 1. August 2010, war der Facharzt für Chirurgie und Orthopädie in Kusel. Die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie hat sich in dieser Zeit zu einem der Zugpferde des Krankenhauses entwickelt, viele Patienten kamen von weither, die Wirbelsäulenchirurgie genießt einen ausgezeichneten Ruf.

Wie Käfer auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, will er sich selbstständig machen. Er eröffne eine Praxis mit Kassenzulassung im Landkreis Kusel, außerdem eine Privatpraxis in Kaiserslautern. Damit wolle er sein Behandlungsangebot weiter zur Verfügung stellen und „allen gerecht werden“. Er habe 25 Jahre im Krankenhaus hinter sich und brauche nun einen Perspektivwechsel, betonte er. Auch weiterhin werde er operieren – „aber nicht in Kusel“.

Versorgung gewährleistet

Die Pressestelle des Westpfalz-Klinikums teilte auf die Frage nach der Zukunft der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie mit, diese sei organisatorisch bereits der Klinik für Orthopädie unter der Leitung von Harald Dinges angegliedert. Nicht allein dadurch sei auch in Zukunft gewährleistet, dass die Menschen weiterhin gut versorgt würden und der Standort Kusel im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie nach wie vor über eine hohe medizinische Fachexpertise verfüge.

Aktuell sind in der Abteilung neben Privat-Dozent Käfer drei Oberärzte sowie zwei Assistenzärzte beschäftigt. Die Abteilung belegt zurzeit 22 Betten auf der Station A 5.