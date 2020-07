Wie die Lebenshilfe Kusel erst jetzt mitgeteilt hat, steht die Wohnstätte in Kusel bereits seit dem 1. Juli unter neuer Leitung. Demnach wird die Einrichtung nun von dem 47-jährigen Pädagogen Ingo Kubiak aus Etschberg geleitet. Wie die Lebenshilfe weiter mitteilt, kann Kubiak auf viele Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit behinderten Menschen zurückgreifen. So sei er in den vergangenen fünf Jahre Leiter der Tagesförderstätte Kirchheimbolanden der Lebenshilfe Westpfalz gewesen, habe zuvor bereits eine Leitungsfunktion im Wohnheim der Lebenshilfe Westpfalz in Mackenbach bekleidet und ein Wohnheim der Bruderhausdiakonie im Schwarzwald-Baar-Kreis geleitet. Wichtig für die Arbeit von Kubiak sei, dass die Wohnstätte teilhabeorientiert arbeitet.