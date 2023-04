Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie soll Wolfstein sich zukünftig entwickeln? Das war am Montagabend die Frage, der sich der Stadterneuerungs- und Bauausschuss stellte. Gute Nachrichten zeichnen sich in Sachen Nahversorgung ab. Auch notwendige Bauflächen sind in den Blick genommen worden.

Bis zum Jahr 2030 hat Wolfstein Zeit, sich mit Fördergeldern der Stadtsanierung ein neues Gesicht zu verpassen – oder zumindest Akzente zu setzen. Schon länger im Gespräch ist die Umgestaltung